PM retira barricadas da comunidade da Chatuba, em Mesquita

Policiais Militares do 20º BPM (Mesquita) realizaram uma ação preventiva contra as organizações criminosas que atuam em comunidades do município. Mais de 4 toneladas de entulho foram retirados de ruas da Chatuba de Mesquita.



Equipes do 20º BPM atuam na região, visando restabelecer a livre circulação de moradores e serviços públicos.



Os agentes comentaram que receberam informações do Disque-Denúncia e em menos de 24 horas realizaram a ação.

20º BPM remove barricadas da comunidade da Chatuba, em Mesquita PMERJ