Vídeo: Cachorros são agredidos a pauladas por mulher na Zona Norte do Rio

Rio - Uma mulher foi filmada agredindo cachorros com pauladas no Alto da Boa Vista, na Zona Norte do Rio. As imagens viralizaram nesta sexta-feira (16) e causaram revolta nas redes sociais. De acordo com relatos de moradores, a agressora diz trabalhar como passeadora e cuidadora de cães na região.

Nas imagens registradas por vizinho, ela aparece gritando que não colocará água para os cachorros. Em seguida, pega um pedaço de madeira e passa a agredi-los. No fundo, é possível ouvir o choro dos animais.

Imagens fortes







Nas redes sociais, a situação gerou revolta e indignação. "Ela andava com a minha cachorra! Estou chocada! Que absurdo!!”, relatou uma mulher.

"Parem de confiar seus animais q qualquer um. Peguem referências! Nossa se eu descubro que é o meu, quem iria presa infelizmente não ia ser ela", desabafou outra pessoa.

"É o que eu sempre digo: Cuidado com quem você deixa o seu cachorro", alertou a moça Procurada, a Polícia Civil não se manifestou até o momento da publicação desta matéria.