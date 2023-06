Bombeiros encontram corpo de bebê desaparecido em Londrina

O Corpo de Bombeiros confirmou que o corpo de um bebê encontrado no rio Ribeirão Três Bocas, na zona rural de Londrina, pertence a Thiago Rocha, uma criança de dois anos que estava desaparecida desde o último sábado, 10.



O corpo foi localizado durante as buscas realizadas pela equipe militar na tarde de sexta-feira, 16. Thiago foi visto pela última vez no Parque Daisaku Ikeda, e o corpo foi encontrado a cerca de 9 quilômetros desse local.



A mãe do menino relatou à polícia que estava no parque com ele e seu namorado, e que o bebê foi colocado no carro quando eles estavam prestes a sair do local, que está desativado há sete anos.

Durante o trajeto de volta para casa, a mãe percebeu que o bebê não estava no veículo e, ao retornar ao parque, não o encontraram. Uma testemunha que passava pelo local acionou os bombeiros, que iniciaram as buscas imediatamente.



As equipes do Instituto Médico-Legal, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros foram ao local e confirmaram a identidade de Thiago por meio das roupas encontradas, as mesmas que a mãe descreveu à polícia. O corpo foi encaminhado ao IML de Londrina.



O Parque Daisaku Ikeda está fechado desde 2016 devido a danos causados por fortes chuvas, e embora a entrada seja proibida, não há um controle efetivo do acesso.



As buscas pelo bebê envolveram uma força-tarefa composta por Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e Polícia Militar, utilizando drones, cães farejadores e equipes de mergulho.