Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 51 milhões neste sábado

A loteria mais famosa do Brasil pode pagar, neste sábado, 17, um prêmio de R$ 51 milhões ao acertador das seis dezenas sorteadas.O concurso 2602 será realizado às 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo.Os apostadores que quiserem concorrer ao prêmio milionário têm até as 19h (horário de Brasília) para ir a uma casa lotérica e fazer a sua fezinha.Apostas também podem ser feitas no Portal Loterias Caixa ou no app Loterias Caixa A aposta mínima (de 6 números) custa R$ 5.