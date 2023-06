Receita Federal apreende mais de R$ 100 mil em skunk no Aeroporto do Galeão

Rio - A Receita Federal apreendeu, na manhã deste sábado (17), 2,010 kg de skunk com um homem de 26 anos, que não teve a identidade revelada, no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. O entorpecente está avaliado em mais de R$ 100 mil.

O passageiro que vinha em voo de Manaus, estava com a droga em embalagens presas às pernas. Ele afirmou já ter passagem por tráfico de drogas. O homem foi encaminhado para a Polícia Civil.

O trabalho foi realizado pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal e pelo Serviço de Vigilância da Alfândega da Receita Federal no Aeroporto do Galeão.

O homem e os entorpecentes foram encaminhados para a Polícia Civil para investigação.