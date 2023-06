Dino pretende acionar PF para investigar fala de pastor contra Lula

O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino irá acionar a Polícia Federal para investigar um pastor evangélico Anderson Silva por incitação à violência contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



No dia 15 de maio, em um podcast com o deputado federal bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG), o pastor afirmou que os evangélicos deveriam orar para Deus "quebrar a mandíbula do Lula" e "matar seus inimigos".

DENÚNCIA: Em um podcast com Nikolas Ferreira (PL-MG), o pastor Anderson Silva afirmou que os evangélicos têm que pedir que Deus quebre a mandíbula do Presidente Lula e coloque enfermidades nos ministros do STF. Marquem as autoridades competentes nesta postagem!! pic.twitter.com/KxyLukyB84 — PESQUISAS E ANÁLISES ELEIÇÕES 2022 (@pesquisas_2022) June 16, 2023

"Talvez a gente não está orando na intensidade da fé. O guerreiro é Deus, Ele é capaz de destruir o imperador da Terra. Falta essas orações imprecatórias dos salmistas: "Senhor, mata meus inimigos, quebra os dentes dos meus inimigos". Falta a gente orar assim: "Senhor, arrebenta a mandíbula do Lula", declarou o pastor.Com o trecho circulando nas redes sociais novamente, Dino escreveu nas redes sociais neste sábado, 17: "Cuidar do próximo, não “quebrar mandíbulas”. O cristão tem que ler, entender e aplicar a mensagem de JESUS CRISTO", republicando uma postagem do Papa.