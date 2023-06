Disque Denúncia pede informações que levem a envolvidos na morte de PM no Complexo do Alemão

Rio - O Disque Denúncia divulga, neste sábado (17), um cartaz pedindo informações que levem a identificação e prisão dos envolvidos na morte do cabo da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Eduardo Resende de Oliveira, de 41 anos.

O policial militar morreu na última quinta-feira (15), após ser baleado por criminosos, durante um patrulhamento nas proximidades do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. O cabo estava internado em estado grave no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu aos ferimentos.

O cabo Resende era lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Nova Brasília e estava na corporação desde 2014. Ele deixou esposa e duas filhas. Com a morte de Resende sobe para 34 o número de Agentes de Segurança, mortos em ações violentas no Estado do Rio de Janeiro, no ano de 2023.

A Delegacia de Homicídios (DHC) investiga o caso.

Denuncie:

A denúncia da localização dos envolvidos pode ser realizada de forma anônima ao Disque Denúncia pelos canais de atendimento abaixo:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ