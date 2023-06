Lula diz que se dependesse da elite brasileira 'não estaria aqui"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que sua vitória nas eleições de 2023 se deve às classes de menor renda. "Se dependesse da elite brasileira, eu não estaria aqui. Estou aqui exatamente por conta do povo pobre e trabalhador deste país", afirmou em evento de entrega de moradias do Minha Casa, Minha Vida neste sábado, 17, no município de Abaetetuba, no interior do Pará.



Depois de agradecer os votos, Lula reforçou que governa "para 215 milhões de brasileiros", mas que "as pessoas mais humildes, as pessoas mais vulneráveis e as pessoas que menos ganham neste país" são as que merecem maior atenção do Estado. O presidente ainda agradeceu o Senado por aprovar a MP que recria o projeto Minha Casa Minha Vida. Apesar disso, pediu paciência para a população, dizendo que "as coisas não acontecem coma pressa que a gente quer".



Em seu discurso, ele ainda reforçou que o Pará receberá o "maior evento climático do mundo", em referência à 30ª conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) para o clima (COP30), que deve ocorrer na capital Belém em 2025. "O que encantou o povo é que pela primeira vez vai ter uma discussão do clima, chamada COP, em um estado amazônico", afirmou.



"O governo federal estará 100% junto ao governador do Pará para que nós possamos fazer com que essa COP seja a melhor já realizada", acrescentou, ao lado do governador Helder Barbalho (MDB), que participou do evento.