Moradores avisam turistas sobre ‘batedores de carteira’ em Veneza

Moradores de Veneza tentam alertar turistas que passeiam pela cidade sobre a presença de batedores de carteira. Em vídeos postados no Tik Tok, Facebook e Instagram, uma moradora pode ser ouvida gritando para os turistas quando nota que batedores de carteira estão no local. Também são publicadas fotos de ladrões já conhecidos dos moradores, para tentar identificá-los.



O conteúdo é postado em perfis chamados "Cittadini Non Distratti (CND)", ou "Cidadãos não distraídos", em português. Na página do Facebook, o grupo se define como cidadãos voluntários que tentam evitar furtos e que, muitas vezes, "recuperam carteiras roubadas e avisam à polícia" e "publicam fotos de ladrões em série para que sejam reconhecidos e, pelo menos, evitados".



Ainda segundo a página, o CND pressionou por anos as autoridades e instituições para que haja uma maior fiscalização para evitar os furtos, mas, como não houve resultado, decidiram realizar esse trabalho de prevenção. Eles também pedem que pessoas que presenciam batedores de carteira reportem aos serviços de emergência ou os contatem pelas redes sociais.



Nas avaliações do Facebook, usuários fazem elogios ao trabalho dos moradores. "Excelente serviço, considero mais eficiente e eficaz do que o trabalho feito pelos órgãos de segurança pública", escreve um perfil. "Página muito útil, alerta para ter cuidado e denuncia pessoas suspeitas", elogia outro.