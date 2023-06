Datafolha mostra Lula aprovado por 37% e reprovado por 27%, em avaliação estável

São Paulo - Pesquisa Datafolha divulgada pelo jornal Folha de S.Paulo neste sábado, 17, indica que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, mantém sua aprovação estável após quase seis meses de sua posse. São 37% os que consideram seu governo ótimo ou bom, enquanto 27% avaliam a atuação como ruim ou péssima.



Para 33%, o chefe de Estado é regular e 3% não opinaram. Em comparação com a pesquisa anterior, os números variam dentro da margem de erro.



Quem mais aprova o presidente são os que têm renda mais baixa, de até dois salários mínimos. Nesta faixa de renda, 43% classificam seu governo como ótimo ou bom.



Entre os menos escolarizados, são 47%; entre nordestinos, a porcentagem se mantém em 47%. Neste último grupo, houve uma oscilação negativa na aprovação: 6 pontos para baixo em relação ao apurado em março.



Dos que ganham de 2 a 5 salários mínimos e entre os moradores do Centro-Oeste, 34% reprovam Lula. Entre os evangélicos, o porcentual de reprovação é de 37%.



Entre os mais ricos, que recebem 10 salários mínimos mensais (4% da amostra), 49% desaprovam o governo.



A pesquisa foi realizada em 112 municípios com 2.010 pessoas. O levantamento tem dois pontos de margem de erro, para mais ou menos. A coleta de dados foi feita entre segunda-feira, 12, e quarta-feira, 14.