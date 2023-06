Secretaria Estadual de Fazenda lança assistente virtual no Portal do IPVA

A Secretaria Estadual de Fazenda lançou uma assistente virtual para auxiliar os contribuintes do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). A ferramenta foi desenvolvida para fornecer informações e esclarecer dúvidas relativas ao imposto.Disponível no Portal do IPVA , o sistema está pronto para fornecer respostas automáticas para alguns dos principais questionamentos, como pagamentos, emissão de boletos, parcelamentos, isenções, restituições, requerimentos, processos e cálculos do tributo. A assistente foi batizada de Nara, a mesma que já atende no Portal do ITD.