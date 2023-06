Inscrições para empregos no EnsinaMe terminam neste domingo

Visando tornar o seu quadro de colaboradores mais plural e inclusivo, a EnsineMe está recrutando profissionais de grupos sociais historicamente excluídos do processo de garantia dos direitos básicos, seja por questões étnicas, de acessibilidade, de gênero e de orientação sexual. O processo seletivo está sendo realizado em parceria com a Empodera — plataforma pioneira na aceleração de negócios inclusivos.As oportunidades são para o cargo de Especialista em Marketing e Growth B2C Especialista Comercial e Relacionamento B2 , com atuação em formato híbrido na Barra da Tijuca. Ao todo, são duas vagas que estarão com as inscrições abertas até este domingo, 18.O primeiro cargo exige formação em Administração, Engenharia de Produção, Marketing, Publicidade ou áreas correlacionadas. É necessário ter experiência comprovada de dois anos com produtos digitais B2C e/ou em marketing digital, com foco em aquisição de usuários, preferencialmente em ambientes de startups ou empresas de tecnologia.A função também demanda conhecimento sólido em estratégias e ferramentas de marketing digital, como SEO, marketing de conteúdo, redes sociais, e-mail marketing e análise de dados; experiência com ESG e Diversidade, Equidade e Inclusão (DE&I) com foco em ações afirmativas para inclusão de grupos minorizados e conhecimentos em Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads, Linkedin Ads, Bing Ads e Spotify Ads.Já para a vaga de Especialista Comercial e Relacionamento B2B é necessário ter formação em Administração, Gerenciamento de Projetos, exatas ou áreas correlacionadas. A função também demanda sólida experiência em vendas B2B, preferencialmente na área de Tecnologia ou Recursos Humanos; conhecimento em ferramentas de CRM (Customer Relationship Management) e Gestão de pipeline de vendas; experiência com vendas e desenvolvimento de negócios no setor ESG com impacto social; experiência com pautas de ESG e Diversidade, Equidade e Inclusão (DE&I) com foco em ações afirmativas para inclusão de grupos minorizados.