Dois adolescentes foram apreendidos por furtar celular no BRT

Rio - Dois adolescentes foram apreendidos, na tarde de sexta-feira (16), por furtar um celular na estação Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio. A equipe do BRT seguro estava em patrulhamento no local quando viu uma idosa descendo de um ônibus chorando, gritando e dizendo que havia acabado de ser furtada.

Imediatamente outros passageiros apontaram para dois jovens que corriam em direção à saída da estação. Os agentes perseguiram a dupla e conseguiram capturá-la. Com eles, foi encontrado o telefone celular da vítima.

As equipes também realizaram outra prisão na estação Vicente de Carvalho, desta vez por agressão e resistência aos agentes após um passageiro tentar entrar em um ônibus sem pagar passagem. As ocorrências foram encaminhadas à 27ª DP (Vicente de Carvalho).