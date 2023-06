Sérgio Moro diz que é ‘senador durão’; veja respostas do político a perguntas sobre ele no Google

Sergio Moro é o que? É de esquerda ou direita? Foi do Supremo Tribunal Federal (STF)? Essas e outras perguntas estão entre algumas das principais buscas feitas pelos brasileiros ao Google para saber mais sobre seus representantes.



O Estadão procurou o ex-juiz para responder às perguntas mais comuns que internautas fazem no Google sobre ele.



Uma das perguntas mais feitas sobre ele no Google é: "Sergio Moro é o que?". "Sergio Moro era um juiz durão. Agora eu sou um senador durão também, combatendo o crime, aprovando leis com mais rigor para proteger as pessoas e garantir segurança pública, entre outras coisas", respondeu.



O "Joga no Google" tira os políticos dos debates acalorados nos plenários da Câmara e do Senado, ou dos gabinetes nos ministérios do governo, para fazê-los responder àquilo que os brasileiros, de fato, querem saber sobre eles. Tudo isso com muito bom humor e leveza para humanizar as pessoas que nos representam nos espaços de poder.



Confira abaixo a entrevista com Sergio Moro:



Sergio Moro é o quê?



Sergio Moro é evangélico?



Não, eu sou católico. Sou casado, fiz primeira comunhão, casei na Igreja Católica, mas eu respeito todas as religiões e tenho grande apreço pela comunidade evangélica, pelas várias igrejas tradicionais ou seja as mais novas.



Sergio Moro é de esquerda ou direita?



Olha, eu sou centro-direita, mas eu não gosto muito desses rótulos complicados que simplificam o que as pessoas representam. Mas várias das pautas que eu defendo são de centro-direita. Eu defendo uma economia liberal, eu defendo a liberdade de expressão, de imprensa, mas eu defendo também rigor no combate à corrupção e ao crime.



Sergio Moro era juiz de qual instância?



Eu era um juiz de primeira instância e eu até falava brincando: "nunca se imaginou que tanta mudança pudesse vir num trabalho da Justiça de primeira instância". Mas o pessoal se dedicando, promotores, policiais, juízes, sempre se pode fazer a diferença em qualquer lugar., não importa o cargo que você ocupe.



Sergio Moro foi do STF?



Não fui do STF. Eu sempre fui um juiz de primeira instância. Minhas decisões eram sujeitas à revisão por várias instâncias, inclusive pelo STF, mas eu nunca integrei o STF.



Uma curiosidade sobre Sergio Moro



Olha, o pessoal sempre me pergunta assim: "para que time você torce?". Muita gente acha que torço para o Athletico Paranaense, por conta de umas fotos que eu tirei no estágio uma vez. Mas, na verdade, fui levar meu filho. Meu filho foi comprar lá um cachorro quente e na volta ele não me achava, daí eu levantei a mão para chamá-lo e o pessoa tirou foto dizendo: "um torcedor efusivo do Athletico Paranaense ". Mas, na verdade, eu só estava no estádio para levar o meu filho naquela ocasião. O time que eu torço mesmo, eu vou ficar devendo. Vou deixar a curiosidade aqui aberta.