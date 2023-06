Governo do RJ publica edital de intercâmbio cultural que levará artistas do Rio para Madri

Rio - O Governo do Estado publicou o edital de intercâmbio cultural 'Casa de América’, que levará artistas brasileiros para Madri. A chamada pública foi lançada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, nesta sexta-feira (16), e a premiação total passa de R$ 3,7 milhões. O objetivo é promover o intercâmbio dos artistas e divulgar internacionalmente a cultura fluminense na Europa, por meio da ocupação de um dos mais importantes centros de arte da Espanha.



As inscrições começam a partir das 18h da próxima segunda-feira (19), por meio da plataforma Desenvolve Cultura.

O edital possui cinco categorias distintas e o proponente, pessoa jurídica, poderá se inscrever em apenas uma delas: dança, teatro, música, artes visuais e internacionalização artística e cultural. As apresentações acontecerão nos meses de setembro e outubro, período em que se comemora o aniversário de independência do Brasil. As ações estão previstas para ocorrer não só na Casa de América, mas também em praças e ruas de Madri, com o intuito de democratizar o acesso do público local.



A secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros ressaltou a importância do intercâmbio. "A imagem e a identidade cultural do Brasil são, historicamente, associadas ao Rio de Janeiro. Oferecer uma ocupação cultural na Casa de América evidenciará a qualidade da produção artística do estado e será, para nós, uma grande oportunidade de divulgar e estreitar as relações Brasil-Espanha, fortalecendo o intercâmbio cultural de ambos os países e reverberando, certamente, esta ação no restante da Europa", disse.