Inundações por destruição de represa na Ucrânia deixam 16 mortos, diz Kiev

Pelo menos 16 pessoas morreram e 31 continuam desaparecidas por causa das inundações provocadas após a destruição da represa de Kakhovka, no sul da Ucrânia, no início de junho, segundo um novo balanço das autoridades de Kiev divulgado neste sábado, 17. "Dezesseis pessoas morreram: 14 na província de Kherson e duas na de Mykolaiv. Trinta e uma pessoas seguem desaparecidas", informou o Ministério do Interior ucraniano.

Momentos antes, a Rússia anunciou que o balanço havia aumentado para 29 mortos nas regiões ucranianas sob o seu controle.

A barragem hidrelétrica de Kakhovka, situada no Rio Dnieper em uma área controlada pela Rússia, foi destruída em 6 de junho, o que causou inundações que destruíram extensas áreas de plantações e obrigaram a evacuação de milhares de pessoas de cidades e vilarejos cobertos pelas águas.

A Ucrânia acusa a Rússia de ter colocado minas e dinamitado a represa com o objetivo de fechar a passagem das forças ucranianas que realizam uma contraofensiva na região. Moscou, em contrapartida, garante que a instalação cedeu após bombardeios ucranianos.

A destruição da barragem também causou preocupação pela situação da usina nuclear ucraniana de Zaporizhzhia, que utiliza as águas do Dnieper para resfriar seus reatores.

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), o argentino Rafael Grossi, visitou a usina esta semana e admitiu que a situação era "grave", mas que estava "se estabilizando".