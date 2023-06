Técnicos da indústria fluminense têm salário médio inicial 58% superior

Levantamento feito pela Firjan mostra que o salário médio inicial dos técnicos da indústria fluminense é de R$ 3.311 — 58% superior à média do estado, de R 2.091. Nos setores de Serviços e Comércio as remunerações médias iniciais dos técnicos são de R 2.381 e de R 2.113, respectivamente. O levantamento considera dados do Ministério do Trabalho e Emprego de 2022.



Na análise específica de cada uma das ocupações técnicas, a Firjan destaca que os cinco maiores salários médios iniciais são da indústria: técnicos em mineração, com média inicial de R 7.566, seguidos dos desenhistas técnicos da mecânica (R 5.620), técnicos especialistas em inspeções industriais (R 5.593), desenhistas projetistas da mecânica (R 5.269) e técnicos de desenvolvimento de sistemas e aplicações (R 5.216).



A Firjan aponta ainda que em 2022 o Rio criou 13.765 novos postos de trabalho técnicos. O setor de Serviços (+9.358) absorveu a maior parte desses profissionais, seguido da Indústria (+3.374) e do Comércio (+1.048). Na Agropecuária houve demissão líquida de 15 técnicos. A federação também mostra as 10 famílias ocupacionais de profissionais técnicos que foram mais demandados no estado do Rio:



- Técnicos e auxiliares de enfermagem (+3.681 contratações);

- Recreadores (+1.516);

- Técnicos em segurança do trabalho (+977);

- Técnicos em construção civil (edificações) (+749);

- Técnicos de controle da produção (+712);

- Técnicos mecânicos na fabricação e montagem de máquinas, sistemas e instrumentos (+613);

- Técnicos de desenvolvimento de sistemas e aplicações (+555);

- Técnicos de odontologia (+544);

- Técnicos especialistas em logística de transportes (+455);

- Técnicos em serviços de turismo e organização de eventos (+357).



Na análise regional, a Firjan ressalta que todas as regiões e 62 dos 92 municípios do estado do Rio criaram novos postos de trabalho técnicos. A capital foi responsável pela maior parte das contratações (56%), seguida do Norte (11%), da Baixada (7,5%), do Centro-Sul (6,9%) e do Sul Fluminense (5,7%).