Escola de Papais Noéis reúne bons velhinhos no Cristo

Rio - O Rio sedia, neste fim de semana, o 4º Encontro Nacional de Papais Noéis, que deve reunir cerca de 100 bons velhinhos em comemoração aos 30 anos da Escola de Papai Noel do Brasil. O melhor do encontro até aqui aconteceu nesse sábado (17), no Cristo Redentor, quando dezenas de papais noéis se juntaram para registrar o momento. O encerramento será neste domingo (18), com uma caminhada até o Museu do amanhã na Praça Mauá, no Centro do Rio.

O evento, que terá como foco a capacitação dos profissionais e a troca de experiência entre noéis de todo o Brasil, contará com palestras, oficinas, mesa redonda, vivências, desfile de figurinos, experiência com a Realidade Virtual (Voo de Trenó do Papai Noel) e atividades culturais.

A programação do evento prevê, entre outras atividades para os participantes, a troca de informações e experiências, assim como debates sobre como lidar com os desejos, decepções e afetos do público infantil. Aulas de maquiagem, confecção de brinquedos, interpretação, improvisação, o cuidado especial com a barba, momento musical (aulas e apresentação de canções natalinas), apresentação do documentário.



A Escola de Papai Noel do Brasil já formou mais de 800 Bons Velhinhos em seus 30 anos de existência. São pessoas idosas, muitas delas aposentadas ou desempregadas, que aprendem os segredos de como interpretar o personagem Papai Noel. As aulas, oferecidas gratuitamente todos os anos, incluem canto, dicção, interpretação, postura, figurino, trabalho de grupo, maquiagem, caracterização e improvisação, entre outros temas, têm por objetivo lapidar o aluno.

Todos que se inscreverem recebem dicas sobre como lidar com as crianças que, geralmente, têm uma lista enorme de pedidos. Aprendem, por exemplo, a andar como Papai Noel, falar como um bom velhinho e a escapar das perguntas indiscretas das crianças. A Escola também oferece gratuitamente o curso de Noeletes para as simpáticas ajudantes dos Papais Noéis, que auxiliam nos trabalhos nos shoppings.