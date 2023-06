Prefeitura no seu Bairro: quarta edição bate recorde no número de entendimentos

Chegou ao fim a quarta edição do Programa Prefeitura no seu Bairro. O evento, que durou dois dias, é uma grande ação social que leva os principais serviços da Administração Pública às comunidades do município. Ao todo, dez secretarias participaram da ação.



“Foi sucesso absoluto. Batemos o recorde de atendimentos, foram mais de 20 mil, uma quantidade além do que imaginávamos. Isso é a prova do trabalho e do carinho que a prefeitura tem com a população meritiense”, afirmou o prefeito Dr. João.

Desde a primeira edição do programa, realizada em julho de 2021, no Morro do Prefeito, mais de 60 mil atendimentos foram realizados. O programa é fruto da união de forças entre o município e o governo do estado.

“Mais uma edição finalizada com sucesso. Temos uma novidade para essa região. Vamos instalar aqui em Éden a primeira subprefeitura fixa da história para atender todas as demandas dos moradores”, agradeceu o deputado estadual Valdecy da Saúde.



A moradora Patrícia Santos, 52 anos, disse: “Eu achei o evento maravilhoso, prático e necessário. Confesso que me surpreendeu, pois não estamos acostumados com esse tipo de atendimento. Usei os serviços do setor de odontologia, vacinei meus pets, peguei algumas mudas de planta e me matriculei no curso de violão. Fui muito bem atendida em todos os setores”.



O evento contou também com a participação do deputado estadual Valdecy da Saúde e de vereadores.



A próxima edição está prevista para acontecer em julho em São Mateus.