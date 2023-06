Carta aos leitores do MEIA HORA de 18 de junho de 2023

- Escolas do Grupo Especial sorteiam na terça-feira a ordem dos desfiles para 2024



- Ex-PM é preso por tentativa de homicídio na Zona Oeste do Rio



- Clínica onde mulher morreu em procedimento não tinha licença da Vigilância Sanitária



- Caso Jeff Machado: Justiça mantém prisão temporária de acusado de matar ator



- Integrantes de quadrilha de venda de veículos clonados são presos na Baixada



- Com gol de Gabriel Dias, Vasco o Sampaio Corrêa-RJ em jogo-treino



- Após desencontros, Sampaoli quer que Flamengo seja 'maior do que é'



- Resultados da Série D do Brasileiro e da Segundona do Carioca



- Luís Castro, do Botafogo, recebe proposta de clube de Cristiano Ronaldo



- Vini Jr marca no fim, e Brasil goleia Guiné em dia de testes e ações contra o racismo



- Segurança de estádio onde joga a Seleção comete racismo contra amigo de Vini Jr



- Em retorno aos palcos, Preta Gil é ovacionada pelo público e se emociona



- Aos 20 anos, Flora Cruz faz sua estreia como atriz na série 'Encantado's'



- 'NeyChá': festão em Mangaratiba vai revelar o sexo da criança