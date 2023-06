Sabino e Lula se reúnem em meio à especulação de troca no Ministério do Turismo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu neste sábado, 17, com o deputado federal Celso Sabino (União-PA), cotado para o Ministério do Turismo. Ambos almoçaram, após um evento para o lançamento das obras da COP 30 em Belém. Essa foi a primeira conversa entre eles desde a indicação do União Brasil para a pasta. Sabino retribuiu o petista com uma camisa do Remo, time de Belém que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro.

Sabino ainda participou do evento que dá início aos trabalhos para a realização da COP 30 no Pará, que será realizada em 2025. O deputado não se pronunciou durante a agenda.



Celso Sabino é cotado para assumir o Ministério do Turismo após a pressão do União Brasil para dar apoio do Palácio do Planalto no Congresso Nacional. Ele deverá assumir o posto de Daniela Carneiro, que deixou a legenda após polêmicas sobre o comando do diretório do Rio de Janeiro.



Nesta semana, o presidente conversou com Daniela e confirmou que vai exonerá-la do cargo. O petista explicou que o ministério é do União Brasil e que a transferência dela para o Republicanos impossibilitaria sua manutenção na pasta.



A legenda também exige que Lula entregue toda a estrutura do Ministério do Turismo, inclusive o controle da Embratur. Porém, o Palácio do Planalto avisou que não entregará a pasta 100% para a agremiação e manterá alguns nomes da confiança do presidente da República, como Marcelo Freixo (PSB-RJ).