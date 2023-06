Mega-Sena sorteia R$ 51 milhões; confira as dezenas

A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado, 17, o sorteio 2.602 da Mega-Sena com prêmio de R$ 51 milhões. A Caixa deve divulgar os vencedores nas próximas horas. Em caso de nenhum acerto das seis dezenas, o prêmio irá acumular para o próximo sorteio. As dezenas sorteadas foram 11 - 14 - 16 - 30 - 32 - 46. Ainda não há informação se houve acertador.



O próximo concurso da Mega-Sena acontece na quarta-feira, 21, às 20h. É possível apostar até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa do país. Normalmente, os sorteios são realizados quarta e sábado.