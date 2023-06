Mais 30 mil pessoas ainda estão sem luz após ciclone atingir Rio Grande do Sul

O CEEE Grupo Equatorial, responsável pelo fornecimento de energia no Rio Grande do Sul, informou na madrugada deste domingo, 18, que regularizou a situação para mais de 363 mil clientes. No entanto, ainda 31 mil pessoas ainda estão sem conseguir acessar o serviço.

De acordo com a companhia, as regiões mais afetadas são Metropolitana (23 mil) e litoral norte (6 mil). Entre os municípios que apresentam maiores dificuldades estão Porto Alegre, Viamão, Alvorada, Caará, Palmares do Sul e Santo Antonio da Patrulha.

Segundo comunicado da distribuidora, os prazos para a solução dependem da complexidade de cada caso como áreas alagadas, impedindo o acesso à rede elétrica por razões de segurança.

Informações sobre falta de luz da CEEE Grupo Equatorial podem ser obtidas pelo site, telefone (0800 721 2333), SMS (27307) e whatsapp (51) 3382-5500.

Sul em alerta

Desde quinta-feira, 15, o Rio Grande do SUl está em estado de alerta desde que um ciclone atingiu a região. Segundo a Defesa Civil local cerca de 11 pessoas morreram devido ao desastre natural. Equipes fazem buscas por ao menos oito desaparecidos. A prioridade neste momento é atender os moradores ilhados na Região Metropolitana de Porto Alegre, especialmente no Vale dos Sinos, e no litoral norte.