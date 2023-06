Pacientes são resgatados em uma UPA alagada no entorno de Porto Alegre

Durante a madrugada de sexta-feira, 16, a UPA 24 horas de Sapiranga, localizada na região metropolitana de Porto Alegre, foi inundada devido às intensas chuvas provocadas pelo ciclone extratropical que está afetando o Rio Grande do Sul desde a noite de quinta-feira, 15.

Bombeiros retiram pacientes de hospitais afetados pelas enchentes devido a passagem de ciclone tropical no RS pic.twitter.com/2TlG4awGfg — Igembeald (@igembed) June 16, 2023 Os bombeiros precisaram resgatar dois pacientes utilizando botes. Ambos foram levados para o Hospital Sapiranga, que está atendendo casos urgentes e emergenciais na cidade.



A prefeitura de Sapiranga informou que a administração municipal está lidando com a situação, redirecionando os serviços de saúde para o Hospital Sapiranga e os postos de saúde.

A administração da cidade também está solicitando doações de colchões, cobertores, alimentos e água para ajudar as famílias afetadas. As doações podem ser entregues na Secretaria de Assistência Social do município.

Fortes chuvas atingem Sapiranga: Prefeitura atua nos atendimentos



Confira nota: https://t.co/clhI3o08aP pic.twitter.com/vmC0whzuCA — Prefeitura de Sapiranga (@PrefSapiranga) June 16, 2023