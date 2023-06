'Eu vou para o Rio, mas vou vê-lo na cova', diz irmã do pedreiro morto após confusão

Rio - "Eu vou pro Rio, mas não vou ver meu irmão vivo e, sim, na cova". O relato é de Érica da Conceição, 27, irmã de Maurício da Conceição, 32, morto na última sexta-feira (16) após levar um tiro de um PM durante uma briga familiar em São Cristóvão, na Zona Norte. A família vive em Itajaí, em Santa Catarina, de onde Maurício saiu em busca de trabalho e melhores condições de vida.

Ao Meia Hora, Érica contou como era a relação de Maurício com a família. "Ele era o caçulinha. Bom menino, trabalhador e saiu de perto dos parentes em busca de novas oportunidades no Rio. Maurício era muito amado pela família e por amigos", disse.

O corpo de Maurício está no IML do Centro e só pode ser liberado com a presença de um familiar direto. Como o pedreiro não possuía nenhum parente no Rio, o corpo só será reconhecido após 72 horas - na próxima terça-feira (20). "O enterro vai ser no Rio, pois a família não tem condições de trazer o corpo e nem de ir para a cidade agora. Mas a minha cunhada prometeu dar um enterro digno ao meu irmão", explicou Érica.

O Meia Hora revelou, neste sábado (17), que Gustavo Evaneglista, o PM suspeito de matar Maurício, está lotado no Quartel General da corporação. Em nota, a Polícia Civil disse que a arma do militar foi apreendida. De acordo com informações, Gustavo segue solto e sob investigação da Corregedoria da Polícia Militar e da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

A família de Maurício pede por Justiça. "Eu quero olhar pra cara desse PM que tirou a vida do meu irmão. Não tinha necessidade dele fazer isso: era uma briga de família, mãe e filha. A gente só quer Justiça", relatou a irmã da vítima.



Érica ainda contou como a família, em Santa Catarina, soube da notícia. "Eu fui a primeira a saber. Minha cunhada me mandou uma mensagem às 4h30 deste sábado (17) me pedindo socorro. Quando liguei pra ela, soube que meu irmãozinho tinha falecido. Então, dei a notícia para a família toda. Minha mãe e minhas irmãs estão em choque".

Maurício da Conceição é natural de São Paulo, foi criado em Pernambuco e vivia em Itajaí, em Santa Catarina. O pedreiro morava no Rio de Janeiro há dois anos. Segundo familiares, ele se mudou para procurar oportunidades de emprego e, desde então, trabalhava como pedreiro.

Policial é o principal suspeito

O soldado da PM Gustavo Evangelista Ferreira é suspeito de matar, na noite da última sexta-feira (16), o pedreiro Maurício da Conceição, de 32 anos, após uma briga familiar em São Cristóvão, Zona Norte do Rio. A Delegacia de Homicídios (DHC) e a 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar, unidade subordinada à Corregedoria Geral da Polícia Militar, investigam o caso.

Segundo uma testemunha, o crime aconteceu após uma confusão entre mãe e filha. "Foi por volta de 22h20. A mãe entrou em luta corporal com a filha e parece que o namorado da menina, que é PM, tentou separar e deu um tapa no rosto da 'sogra'. Nisso, o marido da mãe foi pra cima dele e, então, o militar sacou a arma e deu um tiro no homem", relatou.

O Meia Hora apurou que Daiana Leandra, de 23 anos, namorada de Gustavo, se desentendeu com a mãe na frente do restaurante que administra, na Rua Alves Montes. Durante a briga, o militar, que é lotado no Quartel General da PM, bateu na mãe de Daiana e Maurício foi defendê-la. Em seguida, o pedreiro foi baleado na perna direita.

*Reportagem do estagiário Leonardo Marchetti, sob supervisão de Bernardo Costa