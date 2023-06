Seis adolescentes são presos suspeitos de furtarem escola em Rio das Ostras

Rio - Policiais civis prenderam, na noite deste sábado (17), seis adolescentes suspeitos de furtarem uma escola municipal em Rio das Ostras, na Região dos Lagos. De acordo com as investigações, cinco dos jovens estudavam no próprio colégio.

Segundo a Polícia Civil, os adolescentes furtaram as câmeras de monitoramento da instituição na última quarta-feira (14). Um dos envolvidos levou os agentes para o local onde havia dois dos objetos roubados.

A corporação informou que a forma do crime realizado pelos jovens é semelhante a um furto ocorrido em outra escola da região recentemente. "Primeiro eles roubaram as câmeras e, dias depois, retornaram pra furtar os computadores", explicou a nota da polícia.

Os adolescentes, que não tiveram a identidade revelada, foram encaminhados para a 128ª DP (Rio das Ostras) e ficarão à disposição da Justiça. Os jovem responderão por fato análogo ao furto qualificado.