Manutenção em sistema de abastecimento é realizado pela Cedae no Rio

Rio - A Cedae realizará, nesta terça e quarta-feira (20 e 21), uma manutenção nos sistemas de abastecimento Xerém e Mantiquira, em Duque de Caxias e também Mangaratiba, na Costa Verde.



Nos dois dias, os técnicos da companhia farão a limpeza de represas de Xerém das 7h às 18h. Na terça-feira (20), durante o serviço o sistema vai operar apenas com 70% da capacidade. Já na quarta-feira (21), será a vez de Mantiquira, que também terá a redução no funcionamento com 60% da capacidade.



A produção de água em cada sistema será retomada logo após a conclusão da manutenção. A concessionária Águas do Rio, responsável pela distribuição de água no município, já foi comunicada.



Também na terça, das 8h às 20h, o reparo também será feito em uma adutora que integra o sistema de abastecimento em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio. Durante o período, o fornecimento de água ficará interrompido para os bairros Bela Vista, Centro, Ibicuí, Junqueira, Nova Mangaratiba e Praia do Saco.



O abastecimento será retomado gradualmente assim que o serviço for concluído, mas pode levar até 48 horas para se normalizar na região.



A Cedae recomenda aos moradores que economizem água e reprogramem tarefas não essenciais durante o período e sinaliza que os imóveis com caixas d’água e/ou cisternas não devem ser afetados pela suspensão temporária do fornecimento de água.