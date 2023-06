Número de mortos por ciclone no Rio Grande do Sul chega a 13

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou neste domingo, 18, o aumento para 13 no total de mortes relacionadas à passagem do ciclone extratropical pela costa do estado. Este é o terceiro corpo encontrado em Caraá, no litoral norte, uma das regiões mais afetadas pelas chuvas e alagamentos. O número de desaparecidos não foi atualizado, mas o orgão afirma que as equipes seguem nas buscas por possíveis vítimas.

Confirmado mais um óbito encontrado em Caraá. Até o momento são quatro pessoas desaparecidas no município. Sobe para 13 o número de vítimas fatais, e ainda seguem as buscas. — Defesa Civil RS (@DefesaCivilRS) June 18, 2023

Até o momento foram encontrados corpos em Maquiné (3), São Leopoldo (2), Novo Hamburgo (1), Caraá (3), Bom Princípio (1), São Sebastião do Caí (1), Esteio (1) e Gravataí (1). Segundo última atualização da Defesa Civil, ainda foram reportadas 3.713 pessoas desabrigadas e 697 desalojadas.

De acordo com a corporação, foram atendidas mais de 1,5 mil ocorrências, com efetivo de 440 bombeiros voltados exclusivamente a esse tipo de operação. Cerca de 2 mil pessoas precisaram ser resgatadas de residências, unidades de saúde e outros espaços inundados, ilhados ou em risco.

Governo em ação





Por meio do Twitter, Leite informou o repasse e explicou que o recurso é resíduo do montante que foi destinado para outra emergência climática que aconteceu em março no Estado. Ele aproveitou para assegurar que o governo está totalmente mobilizado para atender a situação.

Os recursos emergenciais para os cinco municípios são advindos de outro fenômeno climático, em março. É um aporte que ajudará as prefeituras em ações mais urgentes, que são necessárias neste momento. — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) June 16, 2023 Na sexta-feira, 16, o governador Eduardo Leite anunciou o repasse de R$ 1,1 milhão para cinco municípios atingidos pelo ciclone extratropical na quinta-feira, 15. Os valores serão destinados para minimizar os impactos do fenômeno.Por meio do Twitter, Leite informou o repasse e explicou que o recurso é resíduo do montante que foi destinado para outra emergência climática que aconteceu em março no Estado. Ele aproveitou para assegurar que o governo está totalmente mobilizado para atender a situação.

Na tarde de sexta, o vice-governador Gabriel Souza, acompanhado do chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Luciano Boeira, e do diretor do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, visitaram os locais mais atingidos pelo ciclone no Litoral Norte. Depois se dirigiram a prefeitura de Maquiné e foram ao salão paroquial, local que abriga as famílias desalojadas.



No sábado, 17, o governador anunicou que irá marcar uma reunião para segunda-feira, 19, junto aos orgãos de Defesa Civil e prefeituras para discutir os planos de trabalho no socorro às vítimas e da tragédia. Também afirmou que irá reunir o time de secretários para alinhamento das ações do governo e intensificar as articulações por apoio aos municípios junto ao poder federal.