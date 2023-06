Onda de frio mata mais de mil bovinos no Mato Grosso do Sul

A onda de frio que atinge o país neste fim de semana matou 1.071 bovinos em cidades do Mato Grosso do Sul, segundo comunidade da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) no sábado. 17. Para as autoridades, os animais sofreram hipotermia após a queda brusca de temperatura no estado.



Na madrugada de sábado, Campo Grande registrou média de 7°C, a menor temperatura registrada neste ano. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a região do Pantanal foi a mais afetada pela onda de frio. A maioria das mortes ocorreu no Pantanal sul-mato-grossense. No entanto, há óbitos registradas em cidades do sul do estado e nas divisas com São Paulo e Paraná.



A senadora e ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina (Progressistas-MS), classificou o momento como "difícil" e reafirmou a necessidade de apoio aos agricultores da região.



"No meu Estado, o Mato Grosso do Sul, o frio das últimas madrugadas deixou um rastro de tristeza nos pastos, com mais de mil bovinos, muitos ainda bezerros, mortos. E a previsão de baixas temperaturas pode vitimar mais cabeças de gado. Momento difícil para os produtores rurais atingidos, que precisarão de apoio", disse a parlamentar em uma rede social.

No meu Estado, o Mato Grosso do Sul, o frio das últimas madrugadas deixou um rastro de tristeza nos pastos, com mais de mil bovinos, muitos ainda bezerros, mortos. E a previsão de baixas temperaturas pode vitimar mais cabeças de gado. Momento difícil para os produtores rurais… — Tereza Cristina (@TerezaCrisMS) June 17, 2023

Alternativa para os bovinos



Para evitar as mortes dos animais, um produtor rural optou por criar uma fogueira para os bovinos se aquecerem. O caso aconteceu na cidade de Itaquiraí (MS) e ganhou repercussão nas redes sociais.



Em vídeos compartilhados na internet é possível o gado próximo à brasa da fogueira para de aquecerem. A alternativa foi encontrada para evitar a exposição dos animais a quedas bruscas de temperatura.