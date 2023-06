Rio tem tempo estável e com poucas nuvens neste domingo

Rio - A cidade amanheceu, neste domingo (18), com céu claro e poucas nuvens em regiões das zonas Sul e Oeste. O deslocamento de um sistema de baixa pressão é o responsável por manter a nebulosidade variada. A previsão é de estabilidade, com chuva fraca de forma isolada. As temperaturas com máxima de 25°C e mínima de 14°C e os ventos estarão fracos a moderados.

Na Zona Sul, os cariocas puderam aproveitar a manhã na praia, caminhando na orla da praia, andando de bicicleta, surfando ou admirando a vista no Mirante do Leblon.



Para segunda-feira (19) a condição do tempo esperada é de máxima de 26°C e mínima de 15°C e na terça-feira (20), máxima de 27°C e mínima de 14°C.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), é esperado que até quinta-feira (22), haverá redução de nebulosidade e não há previsão de chuva no Rio.