Resende empata com o Real Noroeste-ES pela Série D

O Resende empatou em 1 a 1 com o Real Noroeste-ES na tarde de sábado (17) no Estádio do Trabalhador, pela 9° rodada do Campeonato Brasileiro Série D. Alex Sandre marcou o gol alvinegro e Dudu Pedrotti para os visitantes.



O Resende não demorou a abrir o placar. Aos 19 minutos, Alex Sandre recebeu em velocidade e tocou na saída de Negueti para colocar os donos da casa em vantagem. O Real Noroeste-ES teve a chance do empate aos 26 minutos, em cobrança de pênalti, mas Talys bateu para fora.



O gol de empate veio no segundo tempo, aos 21 minutos, com Dudu Pedrotti. Na próxima rodada do Brasileirão, o Gigante do Vale visita o Nova Iguaçu no sábado (24), às 15h, no Laranjão. Mas antes, o Alvinegro entra em campo pela A2 do Campeonato Carioca para enfrentar o Sampaio Corrêa-RJ, quarta-feira (21), às 15h, no Estádio do Trabalhador.