Adolescentes são apreendidos com drogas em Resende

Dois adolescentes, de 15 e 16 anos, foram apreendidos por tráfico de drogas em Resende. O caso aconteceu no sábado (17) no bairro Fazenda da Barra III.



Segundo a Polícia Militar (PM), eles tentaram fugir pulando muros e subindo nos telhados das residências, mas foram capturados. Com eles foram apreendidos 75 pinos de cocaína, pedras de crack, dois rádios comunicadores e um caderno de anotações do tráfico.



Como apresentavam escoriações por conta da tentativa de fuga, eles foram levados para o Hospital de Emergência, onde foram atendidos.



Depois, eles foram levados para a 89ª Delegacia Policial de Resende, onde foram autuados por fato análogo ao crime de tráfico de drogas.