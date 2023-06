Tiroteio no subúrbio de Chicago deixa um morto e 20 feridos nos Estados UNidos

Ao menos 20 pessoas foram baleadas, uma delas vindo a morrer, na madrugada deste domingo, 18, durante um encontro em um estacionamento de um shopping em Willowbrook, a cerca de 30 quilômetros a sudoeste de Chicago. Segundo a polícia local, o motivo do tiroteio ainda não foi esclarecido.



"Transportamos inúmeras vítimas do local. Outros simplesmente entraram em hospitais da região", disse o vice-chefe do escritório do condado de DuPage, Eric Swanson.



Ele não soube informar a repórteres sobre o estado de saúde dos feridos. Eles estavam reunidos para uma celebração do feriado Juneteenth, que simboliza o fim da escravidão nos Estados Unidos