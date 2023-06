Quarto Espaço da Juventude é inaugurado em Vargem Pequena para formar jovens em cursos variados

Rio - A Prefeitura do Rio inaugurou, no sábado (17), em Vargem Pequena, na Zona Oeste da cidade, o Espaço da Juventude, com oferta de cursos gratuitos, voltados para jovens de 15 a 29 anos, o equipamento público tem como foco a capacitação para a Indústria 4.0. O objetivo da Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio) é preparar os alunos para inserção no mercado de trabalho por meio dos cursos de robótica, operador de drone, práticas de DJ, impressão 3D, design de games, indústria avançada e programação móvel. A unidade inicia suas atividades com oferta de 150 vagas no curso de Design de Games.



O prefeito Eduardo Paes comentou sobre a inauguração. "Sabemos que não é fácil e que as oportunidades também não são iguais para todo mundo, infelizmente ainda vivemos num país muito injusto. Mas quando a gente entrega um equipamento como esse, tenho certeza que a vida de muita gente que está aqui hoje vai mudar. O mercado de trabalho hoje está todo concentrado nesse setor de tecnologia" , disse.

O prefeito até experimentou um equipamento que está à disposição da população local: um óculos adaptado para deficientes visuais. O aparelho emite um aviso sonoro ao usuário sempre que um objeto ou obstáculo está próximo.



O espaço fica localizado na Praça Veluza Bispo, área de lazer e convivência da comunidade. O secretário da Juventude Carioca, Salvino Oliveira, destacou a importância de continuar qualificando jovens para o mercado de inovação tecnológica. "Esse é um momento histórico aqui para comunidade e muito emblemático para a Secretaria da Juventude, que hoje atingiu a marca de mais de 40 mil pessoas formadas em diversos cursos. Esse Espaço da Juventude tem capacidade para 150 jovens por mês e vai formar para o mercado tecnológico programador, operador de drone, design de games e DJ", disse.

As inscrições estão abertas para o curso de design de games e vão até hoje (18). O curso será realizado de 19 a 31 de junho. Por meio das redes sociais da Secretaria da Juventude, @juvrio (instagram) serão recebidas as inscrições no formulário. Ao final da formação os estudantes terão a chance de desenvolver o seu próprio jogo com os colegas.