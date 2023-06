Pais tem maior número de vagas para concursos federais em 10 anos

O Brasil atingiu o maior número de vagas criadas dos últimos dez anos após um anúncio do Ministério da Gestão e Inovação para a realização de novos concursos públicos . Somente na sexta-feira, 16,, foram anunciados 4.436 vagas . No total, foram 5.880 somente neste ano. A estimativa é de que o impacto orçamentário de 2023 seja de R$ 735 milhões.



"No governo anterior comemoraram essa queda do quadro de pessoal como se fosse um ganho de gestão, quanto na verdade é muitas vezes uma precarização do serviço", disse a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck. No governo der Jair Bolsonaro (PL), o país abriu, somando os quatro anos, 6.196 novas vagas permanentes em concursos públicos.

Segundo a ministra, os critérios adotados para a prioridade dos certames foram: tempo do último concurso aberto; vacâncias; número de aposentadorias nos próximos anos; perda em relação à ocupação máxima pré-existente. Além disso, foi feita uma análise para averiguar se o órgão precisa de servidores em áreas que ainda não existem ou não estão ocupadas.



Dweck disse ainda que todos os concursos terão "preocupação especial" com cotas raciais e para pessoas com deficiência.