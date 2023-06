Rio - Agentes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) prenderam três traficantes com grande quantidade de drogas na comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, neste domingo.

As polícias Militar e Civil não detalharam a quantidade de entorpecente apreendida. A ocorrência foi encaminhada à 25ª DP (Engenho Novo).