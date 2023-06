Termos de cooperação para a 'Casa da Mulher Brasileira' serão assinados na segunda-feira

Rio - O governador Cláudio Castro e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, devem firmar acordo para viabilizar a construção da 'Casa da Mulher Brasileira' no Rio na segunda-feira (19). O encontro no Palácio Guanabara, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio, pretende colocar em termos uma cooperação para o fortalecimento e aparelhamento da segurança pública carioca.

A Casa da Mulher vai ser implementada pelo governo, mas a gestão ficará a cargo da Prefeitura do Rio. O programa visa o atendimento humanizado às mulheres em situação de violência com o fornecimento de atendimentos especializados de saúde, acolhimento, justiça, rede socioassistencial e promoção da autonomia financeira. A casa integra o programa Mulher, Viver sem Violência, coordenado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, para garantir condições de enfrentamento da violência e o empoderamento da mulher.

A parceria também contará com doação de equipamentos como viaturas, drones e armamento com o objetivo de combater o roubo de cargas, além do aumento da capacidade do sistema penitenciário estadual e a custódia federal de presos indicados pelo estado, segundo critérios de periculosidade.