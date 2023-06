Vídeo: Agentes do BRT Seguro prendem homem após danificar catraca e porta da bilheteria

Rio - Um homem foi preso, neste domingo (18), após danificar com chutes e pontapés a catraca e a porta da bilheteria da estação Paulo da Portela, em Madureira, na Zona Norte do Rio Agentes do BRT Seguro, da Secretaria de Ordem Pública (Seop), foram acionados ao local.

Homem é preso em terminal de BRT após danificar a catraca e porta da bilheteria.#ODia



O homem, que estava acompanhado da esposa, começou o vandalismo ao tentar passar o RioCard pela segunda vez na mesma catraca. Um funcionário explicou que ele deveria aguardar 3 minutos para que o cartão fosse desbloqueado e tentar novamente.

Em vídeos de câmera de segurança, é possível ver o momento em que o homem tenta quebrar os objetos, além de desacatar e tentar agredir fisicamente o funcionário.



A equipe do BRT Seguro conseguiu prender o suspeito dentro de um dos ônibus. Ele foi levado para a 27ª DP (Vicente de Caralho) e irá responder por dano ao patrimônio público, permanecendo preso.