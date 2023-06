Carta aos leitores do MEIA HORA de 19 de junho de 2023

- Viatura da PM é atacada a tiros ao escoltar ambulância no Morro da Chacrinha

- 'Irei pro Rio, mas vou vê-lo na cova', diz irmã de pedreiro morto por PM em briga



- Mulher morre baleada durante abordagem da PRF na BR-040



- Polícia investiga se abordagem policial na BR-040 deixou mais uma mulher baleada



- Flamengo tem possibilidade de renovação de elenco até dezembro



- Filipe Luís provoca Gerson em treino do Flamengo: 'Que nem o Vasco'



- Vasco já tem data para receber primeiro reforço para segundo semestre



- Fluminense aguarda Vítor Mendes para definir sobre contratação de um zagueiro



- Amigo de Vini Jr presta queixa de racismo em delegacia na Espanha



- Ramon se coloca para fazer transição para Ancelotti e celebra gol de Vini Jr



- Espanha vence a Croácia nos pênaltis e é campeã da Liga das Nações



- Durante viagem, Anitta diz que Juliette sabe todas as músicas de seu novo álbum



- Após 24 anos, Didi Wagner anuncia fim do casamento com Fred