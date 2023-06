Em Niterói: Frentes de trabalho garantem padronização urbana na RO

A Prefeitura de Niterói prossegue com intervenções em infraestrutura em cinco bairros da Região Oceânica, em um dos maiores investimentos da história da cidade. Quase R$250 milhões estão sendo investidos em frentes de obras de urbanização no Engenho do Mato, Serra Grande e Maravista, Jardim Imbuí, Rio do Ouro e Itaipu.



O prefeito de Niterói, Axel Grael, afirmou que as obras vão solucionar antigos problemas, como de escoamento das chuvas, além de criar um padrão de urbanização para os bairros.



“Todos esses investimentos aqui na Região Oceânica, com drenagem e pavimentação, são esperados há muitos anos por moradores e comerciantes. A implantação das estruturas de grande porte vai ajudar muito na drenagem e resolver o problema antigo de enchentes. Essas melhorias vão permitir fazermos todo o arruamento organizado, com estrutura e arborização”, destacou Axel Grael.



Em Serra Grande e Maravista, faltam apenas 21 ruas das 68 a serem asfaltadas e a expectativa é concluir as obras ainda este semestre. No Engenho do Mato, das 117 ruas incluídas, 75 já ganham rede de drenagem e 15 têm pavimentação com piso intertravado.



“Como esse tipo de pavimentação é mais demorado, os esforços estão concentrados na confecção da rede de drenagem, meio-fio, calçadas e por último a pavimentação. O investimento no local é de R$144 milhões”, detalhou o presidente da Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa), Antonio Lourosa.



Na complementação das ruas em Rio do Ouro, cinco ruas passam por intervenções. Além da conclusão da pavimentação em concreto e calçadas na Travessa França, a Rua Jean Vallenteau Moliac já recebeu drenagem e o meio-fio está com 80% das calçadas concluídas. Na Estrada João Saramago, o meio-fio e o pavimento com piso intertravado já estão concluídos restando apenas 10% das calçadas. Na Estrada Holanda os trabalhos foram iniciados recentemente e a base para o meio-fio já está definida. O investimento é de R$5,2 milhões.



Em Itaipu, a rede de drenagem teve início na Avenida Francisco da Cruz Nunes e as canaletas na Rua da Amizade. As ruas Max Albim, Osvaldir Vicente Siqueira, Carlos Cardoso, G, Permídio Mendonça de Souza e Alameda José Otto já estão com a rede de drenagem e o meio-fio executados, e as calçadas em fase de confecção. O projeto de urbanização de Itaipu contemplará nesta fase 12 ruas e o investimento é de R$16 milhões.



No Jardim Imbuí, das 16 vias incluídas no projeto, 10 já têm rede de drenagem e os serviços agora se concentram na Rua dos Corais. Com investimento de R$8,8 milhões, o prazo para conclusão é no fim deste ano.



O secretário da Regional Oceânica, Binho Guimarães, destaca que muitas ações estão acontecendo de forma simultânea para melhoria da região.



"Seguimos avançando, diariamente, aqui na Região Oceânica com as obras que a população precisa. Temos ações acontecendo simultaneamente para entregarmos uma Região Oceânica completamente reestruturada em pouco tempo, graças ao trabalho do prefeito Axel Grael", concluiu Binho Guimarães.