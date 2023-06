Cidade de Deus é alvo de operação da PM

Rio - A Polícia Militar realiza, na manhã desta segunda-feira (19), operações em diversos pontos do Rio, dentre eles, a Cidade de Deus, alvo de uma ação pela terceira vez em uma semana. Desde as primeiras horas da manhã, agentes atuam em comunidades das zonas Norte e Oeste, da Região Central e da Baixada Fluminense.



Na Cidade de Deus, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) atuam na região com o apoio de policiais do 2º Comando de Policiamento de Área (CPA), do Comando de Operações Especiais (COE) e do Comando de Policiamento Ambiental (CPAM). Ainda não há registro de prisões ou apreensões.

Nas redes sociais, moradores registraram a presença de um veículo blindado e tiros na região. A comunidade é alvo de uma operação da PM pela terceira vez em uma semana, além de ser palco para frequentes confrontos por conta da disputa entre traficantes de facções rivais pelo controle da região.



Os criminosos têm disputado também o domínio da Praça Seca, Muzema, Rio das Pedras, Complexo da Covanca, Gardênia Azul, todos na Zona Oeste, além dos Morros do Fubá e Campinho, na Zona Norte, locais que têm sofrido com uma rotina de violência constante.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS-Rio), a Clínica da Família (CF) Lourival Francisco de Oliveira acionou o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança dos profissionais e usuários, suspendeu o funcionamento na manhã desta segunda por conta da operação. Já o Centro Municipal de Saúde Hamilton Land e a CF José Neves mantêm o atendimento à população, com suspensão apenas dos serviços externos.

Já na área da educação, 890 alunos foram atingidos pela operação e ficaram sem aulas nesta segunda. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, duas unidades escolares precisaram ser fechadas na comunidade.



As comunidades do Cajueiro e Congonha, em Madureira, na Zona Norte, também são alvos de operação da Polícia Militar. Na região, atuam agentes do 9º BPM (Rocha Miranda). Até o momento, não houve prisões ou apreensões.



Ainda na Zona Norte, policiais militares do 41º BPM (Irajá) realizam uma ação na comunidade do Chapadão. Até o momento, um suspeito foi preso na região conhecida como P.E. e, com ele, foram apreendidos uma pistola com oito munições, um rádio transmissor e diversas drogas. A ocorrência foi encaminhada para a 31ªDP (Ricardo de Albuquerque).

Cerca de 471 alunos ficaram sem aulas nesta segunda por conta da operação da PM. Na região, três escolas municipais precisaram ser fechadas, segundo a SME.



Na última sexta-feira (16), o Chapadão foi alvo de uma operação da Polícia Civil que mirou o combate a roubo de argas e veículos. Ao todo, 14 pessoas foram presas e 24 veículos recuperados. Segundo as investigações, a região se tornou uma das bases operacionais da facção criminosa Comando Vermelho (CV).



Entre Santa Teresa e Rio Comprido, na Região Central, equipes do 5º BPM (Praça da Harmonia) e da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) realizam uma ação nas Comunidades do Fallet, da Coroa e dos Prazeres. Até o momento, não há saldo operacional.



Já na Baixada Fluminense, policiais militares do 24º BPM (Queimados) fazem uma operação nas comunidades da Caixa D'água e São Simão, em Queimados, desde as primeiras horas da manhã. Durante a ação, três criminosos foram presos e, com eles, uma pistola, drogas e três rádios transmissores foram apreendidos. A ocorrência está em andamento.