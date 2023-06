Saiba quem são os dois desaparecidos após naufrágio em Santa Catarina

Após o sexto sobrevivente do naufrágio na costa de Santa Catarina ser encontrado no domingo, 18, a Marinha do Brasil divulgou os nomes dos dois tripulantes que ainda estão desaparecidos. O barco pesqueiro “BP Safadi Sei”, afundou na noite de sexta-feira, 16, ele levava oito pessoas.



Cinco tripulantes já foram encontrados com vida. No domingo, Deivid Luiz Monteiro Ferreira foi achado a 200km da costa de Santa de Catarina. Restam agora dois desaparecidos, Alisson da Silva Santos e Diego Silva de Brito.

#Resgate | Utilizando um helicóptero Super Cougar, a #MarinhaDoBrasil resgatou, com vida, na tarde de hoje (18), o sexto sobrevivente do barco pesqueiro "SAFADI SEIF", que naufragou na costa de Santa Catarina, na última sexta (16).



Confira o depoimento do piloto da aeronave: pic.twitter.com/3ixNqQGclg — Marinha do Brasil (@marmilbr) June 19, 2023

Sobreviventes



No sábado, 17, a Marinha encontrou cinco homens por volta das 22h a cerca de 160 km da costa de Santa Catarina. Domingos Pereira do Rosário, Zoel Teixeira Barros, Djalma dos Santos Silva, Mário Gomes Soares e Luiz Carlos Messias da Silva foram socorridos pelas equipes de resgate. Segundo as autoridades, todos estão bem de saúde.

“A embarcação Thor Frigg, sob coordenação de buscas pelo Salvamar Sul, resgatou com vida e em bom estado de saúde, por volta das 22h, cinco sobreviventes do barco pesqueiro "Safadi Seif", que naufragou na costa de Santa Catarina, em 16 de junho”, informou a Marinha, em comunicado.



Segundo um dos sobreviventes, o cozinheiro da embarcação, Luiz Carlos Messias da Silva, Deivid e mais dois desaparecidos pularam do barco primeiro.



"Eles pularam primeiro. A gente deixou para pular no finalzinho, quando estava afundando a embarcação. Foi muita luta para a gente sobreviver e conseguir pegar a boia. Não deu tempo de nada", relatou o cozinheiro à NSC TV.

O naufrágio aconteceu na noite de sexta-feira, 16, após a região ser atingida por um ciclone, que provocou fortes temporais na costa catarinense. A embarcação desapareceu perto da Ilha do Coral, ao sul de Florianópolis, a 40 quilômetros da costa da cidade de Garopaba.



Para agilizar as buscas pelas outras vítimas, a Marinha reforçou a equipe de resgate no sábado. Dois navios foram incorporados às equipes e outros dois devem se juntar no domingo. Um avião e dois helicópteros que partiram do Rio de Janeiro também colaboram com as buscas.