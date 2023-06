Morre José Dornas Maciel, ex-presidente da CDL de Niterói

José Dornal Maciel, ex-presidente da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de Niterói, morreu na madrugada de sexta-feira (16).

Participante ativo dos movimentos lojistas liderou a entidade de 1979 a 1980 e de 1980 a 1981, deixando um legado de conquistas para a categoria. Sua trajetória foi relembrada pelo atual presidente da CDL, Luiz Vieira.

"Uma vida marcada pela luta e pela defesa dos trabalhadores. Sempre foi muito respeitado e querido por todo o empresariado da cidade", afirmou o presidente.



Confira uma parte da nota de falecimento da CDL Niterói:



"É com pesar que a diretoria da CDL Niterói comunica o falecimento do ex-presidente desta entidade, (gestão de 1979 a 1980 e de 1980 a 1981) o empresário José Dornas Maciel, na madrugada de sexta-feira (16). O velório e o sepultamento aconteceram no sábado (17) das 10:15h às 12h - Capela 1 - Parque da Colina. Nossos sinceros sentimentos aos amigos e familiares neste momento de dor".



Segundo o líder lojista, a perda do colega foi um duro golpe. "A notícia me pegou de surpresa. É complicado pois foi nosso presidente na CDL. Sempre foi muito respeitado e querido por todo o empresariado da cidade. Ficamos de luto por perder um companheiro, um amigo", lamentou o presidente da CDL Niterói Luiz Vieira.