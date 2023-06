Eletrobras anuncia novo Plano de Demissão Voluntária com custo estimado de até R$ 750 milhões

A Eletrobras anunciou na manhã desta segunda-feira, 19, que será lançado, em 20 de junho, o novo Plano de Demissão Voluntária (PDV), o segundo desde a capitalização da companhia, ocorrida em junho de 2022. Segundo a empresa, o PDV 2023 será implantado com a previsão de saída de até 1.574 colaboradores e faz parte dos compromissos previstos no Acordo Coletivo de Trabalho.



"As estimativas para o custeio global variam entre R$ 450 milhões e R$ 750 milhões, com um payback similar aos planos anteriormente praticados", destaca a empresa em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).



O período de inscrição será de 20 de junho a 21 de julho de 2023, e os desligamentos ocorrerão a juízo e conveniência da companhia, haja vista "o compromisso inarredável com a excelência, segurança das pessoas e das operações, formação de sucessores em áreas críticas e gestão de conhecimento".



A Eletrobras explica que o lançamento do PDV está associado a medidas de otimização de custos e despesas operacionais, ao Plano Estratégico 2023-27, além de viabilizar maior aderência a nova estrutura organizacional da companhia que está em fase final de modelagem e implantação.



"Após o fechamento das inscrições, a companhia manterá o mercado informado em relação a adesão e o refinamento do custo financeiro da iniciativa, a partir do balanço final dos empregados efetivamente inscritos", diz.