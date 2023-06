Projeto Grael abre inscrições de Seminário para alunos e professores

O Projeto Grael está com inscrições abertas para o IV Seminário Barcos como Instrumento de Educação, um evento dedicado a explorar o potencial educacional dos esportes náuticos. O seminário acontece entre os dias 17 e 21 de julho, com atividades programadas das 8h às 12h e das 13h às 17h, na sede do Projeto Grael, localizada no bairro de Jurujuba, em Niterói.O IV Seminário Barcos como Instrumento de Educação é uma oportunidade única para estudantes e professores de educação física, professores de modalidades náuticas, líderes comunitários, que desenvolvem trabalhos com esportes náuticos e demais interessados no universo do esporte como instrumentos de aprendizado.O evento contará com oficinas práticas, palestras e mesas-redondas, com a participação de especialistas em pedagogia e psicologia do esporte e esporte educacional.A programação do seminário inclui a presença especial de Lars Grael, medalhista olímpico e fundador do Instituto Rumo Náutico. Com sua vasta experiência no mundo náutico e seu compromisso em usar o esporte como ferramenta social, Lars trará uma perspectiva valiosa ao seminário.O IV Seminário Barcos como Instrumento de Educação também proporcionará aos participantes aulas teóricas e práticas de canoagem, remo e vela."O nosso tradicional seminário é uma iniciativa para promover a compreensão do potencial educacional dos esportes náuticos. Estamos animados em receber estudantes e profissionais engajados na área para compartilhar conhecimentos, trocas de experiências e, acima de tudo, novas abordagens de ensino por meio dos esportes náuticos", destacou André Martins, coordenador de esportes do Projeto Grael.Para se inscrever no seminário é necessário preencher o formulário disponível no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQ5xLmXoHjzRoYNivmVBPmulsl0adBylqaCKvbbSzBN5BCNA/viewform.