Segurança é esfaqueado em frente à embaixada brasileira de país africano

Um segurança foi esfaqueado nesta segunda-feira (19) em frente à embaixada brasileira em Tunes, na Tunísia, anunciou o Ministério do Interior, acrescentando que o agressor foi preso pela polícia.



O agente "foi ferido por um objeto pontiagudo por parte de um indivíduo a quem estava interrogando sobre os motivos de sua presença no perímetro da embaixada", disse o ministério em um comunicado.



As forças de segurança detiveram o agressor após abrirem fogo contra ele, ferindo-o na “perna”, segundo a mesma fonte. O homem, cuja identidade não foi divulgada, foi hospitalizado.



O ministério não especificou a gravidade dos ferimentos do segurança, mas a imprensa local informou que ele havia sido levado para um hospital.



Após a revolta popular de 2011 que levou à queda do ditador Zine El Abidine Ben Ali, vários grupos jihadistas apareceram na Tunísia, cometendo ataques que deixaram dezenas de turistas e membros das forças de segurança mortos.