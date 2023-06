Policiais do Choque são agredidos durante abordagem na Zona Oeste

Rio - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma confusão entre policiais do Batalhão de Choque (BPChq) e moradores da Gardênia Azul, na Zona Oeste. Segundo a Polícia Militar, os agentes foram agredidos durante uma abordagem a um casal que estava em uma moto elétrica na Rua Menta, dentro da comunidade.



Nas imagens é possível ver o momento em que um homem vai até a viatura e agride um dos policiais, que cai no chão. O caso ocorreu no último sábado (17).

Policiais do Choque são agredidos na Gardênia Azul, Zona Oeste, durante abordagem.#ODia



Em nota, a PM informou que o filho dos envolvidos chegou ao local no mesmo momento da abordagem. "O trio, aparentemente alterado, se exaltou e reagiu de forma truculenta ao trabalho policial, empurrando os agentes e tentando puxar a arma de um dos militares. Um policial caiu no chão e sofreu escoriações no joelho”, explicou.



Ainda segundo a corporação, a equipe utilizou as técnicas necessárias para conter os envolvidos e os conduziu à 32ª DP (Taquara), onde o filho do casal foi autuado por resistência e desobediência.