ANS suspende a comercialização de 31 planos de saúde; saiba quais

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) apresentou lista de planos de saúde que terão a venda temporariamente suspensa em razão de reclamações relacionadas com a cobertura assistencial. Neste ciclo, a ANS determinou a suspensão de 31 planos de nove operadoras devido a reclamações efetuadas no 1º trimestre de 2023. A proibição da venda começa a valer na próxima sexta-feira, 23.



Segundo o órgão, a medida faz parte do Monitoramento da Garantia de Atendimento, que acompanha regularmente o desempenho do setor e atua na proteção dos consumidores.



"Ao todo, 407.637 beneficiários ficam protegidos com a medida, já que esses planos só poderão voltar a ser comercializados para novos clientes se as operadoras apresentarem melhora no resultado no monitoramento", afirmou Alexandre Fioranelli, diretor de Normas e Habilitação dos Produtos da ANS.



Entre 1º de janeiro e 31 de março deste ano, foram recebidas 43.660 reclamações. Além das suspensões, a agência reguladora também divulgou a lista de planos que poderão voltar a ser comercializados. Neste ciclo, quinze planos de sete operadoras terão a venda liberada pelo Monitoramento da Garantia de Atendimento.



Procurada, a Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge) não retornou ao pedido de posicionamento na manhã desta segunda-feira, 19. O espaço permanece aberto para manifestação



Planos com a comercialização suspensa:



- Unimed Montes Claros Cooperativa de Trabalho Médico Ltda



- 406107991 Coletivo Por Adesão Ambulatorial + Hospitalar C/ Obstetrícia



- 469653131 Unimoc Brasília Enfermaria Copart



- Good Life Saúde Ltda



- 478543176 Good Esmeralda



- 477458172 Good Ouro



- 477224165 Good Prata



- 481944186 Vix Ouro



Federação das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima



- 473379157 Novo Univida I - Apto



- 473380151 Novo Univida I - Enferm



- 473361154 Univida Coletivo Por Adesão - Enferm



- 473363151 Univida Empresarial III - Enferm



- Unimed Vertente do Caparaó - Cooperativa de Trabalho Médico Ltda



- 485570201 Nacional Adesão Pós - Enf



- Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda



- 481458184 Essencial Apto



- 484334197 Standard Pf Apartamento



- Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro



- 467683121 Unimed Alfa 2



- 467691122 Unimed Alfa 2



- 487586209 Unimed Alfa 2 Ad



- 467669126 Unimed Beta 2



- 467685128 Unimed Beta 2



- 467693129 Unimed Beta 2



- 467687124 Unimed Delta 2



- 467694127 Unimed Delta 2



- 467681125 Unimed Personal Quarto Coletivo 2



- 467689121 Unimed Personal Quarto Coletivo 2



- 487582206 Unimed Personal Quarto Coletivo 2 Ad



- 468245129 Unipart Alfa 2



- Santo André Planos de Assistência Médica Ltda



- 470021130 Medical Ind 200



- 456407073 Rubi



- Terramar Administradora de Plano de Saúde Ltda



- 472711148 Adesão Vida Mais Ii



- Saúde Brasil Assistência Médica Ltda



- 489287219 Advance II Plus Associativo



- 488315212 Classic I



- 490988227 Prevent - Enf/Al