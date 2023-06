Plano de Mobilidade de São Gonçalo terá leitura comunitária

A Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais da Prefeitura de São Gonçalo, ao continuar o desenvolvimento do Plano de Mobilidade Urbana da cidade, vai dar início à Leitura Comunitária do Plano de Mobilidade Urbana, com uma série de encontros com a população, a fim de debater, propor melhorias e soluções aos desafios de mobilidade do município.







Serão realizados seis encontros com a população gonçalense, com os primeiros já nesta segunda-feira, 19 de junho, na Escola Municipal Paulo Reglus Neves Freire, no Porto do Rosa, às 10h, e no CIEP 125 Paulo Roberto Macedo do Amaral, no Colubandê, às 14h. As demais reuniões acontecem também esta semana, na terça-feira (20) e quarta-feira (21).







O plano é uma importante ferramenta para compreensão da mobilidade na cidade, como essa dinâmica pode ser otimizada e modificada em função do fluxo de coletivos, carros, bicicletas e pedestres, beneficiando diretamente os munícipes. O plano é essencial para o desenvolvimento do fluxo de trânsito, serviços de transporte urbano e infraestrutura de mobilidade urbana no município.







Participação popular







Para a produção de um documento final que, de fato, atenda a São Gonçalo e seja um legado para os próximos anos no município, a Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais tem priorizado a participação popular no Plano de Mobilidade Urbana, através de consultas públicas virtuais e também audiências públicas, com foco na valorização da experiência humana, dos pedestres e a integração da cidade aos diversos meios de locomoção da cidade.







Confira as datas e locais das reuniões







Segunda-feira , dia 19 de junho







. Escola Municipal Paulo Reglus Neves Freire, Estrada da Conceição, 1111, Porto do Rosa, às 10h







. CIEP 125 Paulo Roberto Macedo do Amaral, Av. Jornalista Alberto Marinho, s/nº - Colubandê, às 14h.







Terça-feira, 20 de junho







. Escola Municipal Marcus Vinícius Cruz de Mello Moraes, Estrada de Santa Izabel, s/nº - Santa Isabel, às 10h







. Escola Municipal Maria Amélia Areas Ferreira, Estrada da Carioca, s/nº - Engenho Pequeno, às 14h.







. Colégio Municipal Estephânia de Carvalho Avenida Bispo Dom João da Mata, s/nº - Laranjal, às 18h.







Quarta-feira , 21 de junho







. UERJ, Rua Francisco Portela, 1470 – Patronato, às 10h.