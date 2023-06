PM prende mulher por furtar garrafa de gin em supermercado

Rio - Uma mulher foi presa por furtar uma garrafa de gin num supermercado, em Copacabana, Zona Sul do Rio, na noite deste domingo (18), por policiais do 19⁰ BPM (Copacabana).



O caso aconteceu em uma loja na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, uma das mais movimentadas do bairro.



Ainda de acordo com informações divulgadas pela PM, a suspeita, que não teve o nome revelado, já possuía outras duas anotações criminais: por roubo e furto.



A PM, no entanto, não informou para qual delegacia a ocorrência foi encaminhada.